Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Darüber staunt die Welt!

Die lustigsten Knaller-Kids

ProSiebenStaffel 5Folge 8vom 16.01.2025
Die lustigsten Knaller-Kids

Die lustigsten Knaller-KidsJetzt kostenlos streamen

Darüber staunt die Welt!

Folge 8: Die lustigsten Knaller-Kids

73 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12

Die liebe Familie hat man ein Leben lang an der Backe. Es gibt also genug Zeit für jede Menge lustiger Momente: Ob abgedrehte Teenie-Brüder im Gaming-Wahn oder flotte Omis auf E-Rollern - Pannen machen dabei vor keiner Generation Halt. In England trifft eine ahnungslose Quizshow-Kandidatin ihre Verwandten wieder, die sie seit acht Jahren nicht mehr gesehen hat, und in Mexiko wagen liebeshungrige Muttis ein peinliches Dating-Experiment.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Darüber staunt die Welt!
ProSieben
Darüber staunt die Welt!

Darüber staunt die Welt!

Alle 3 Staffeln und Folgen