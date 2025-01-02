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Darüber staunt die Welt!

Die tierischsten Schlamassel

ProSiebenStaffel 5Folge 6vom 02.01.2025
Die tierischsten Schlamassel

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Darüber staunt die Welt!

Folge 6: Die tierischsten Schlamassel

80 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12

"Darüber staunt die Welt" widmet sich diesmal den lustigsten Pannen im Zoo, auf dem Bauernhof und auf Safari, denn genau da lauern verrückte Tiere, die uns Menschen auf Trab halten. Von Katzen, die ihr Körbchen nicht teilen wollen, über Ziegen in der Yogastunde, bis hin zu einem Influencer, der gemeinsam mit seinem Bullen kocht - mit crazy Vierbeinern wird es nie langweilig.

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