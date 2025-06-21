Die witzigsten Hobby-HeldenJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 2: Die witzigsten Hobby-Helden
103 Min.Folge vom 21.06.2025Ab 12
Ist die Arbeit getan, geht der Spaß erst richtig los. Genau deswegen sorgen heute die witzigsten Hobby-Helden für Pannen am laufenden Band. Es geht kopfüber zu den lustigsten Clips auf dem Rummel und es bleibt keine Küche sauber mit den dusseligsten Hobby-Gourmets. Egal ob Freizeitkapitäne, die ihre Luxusyacht crashen, oder Esoterik-Mädels, denen die Klangschale platzt - Freizeit ist Pannenzeit!
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Darüber staunt die Welt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-6: ProSieben