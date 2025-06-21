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Darüber staunt die Welt!

Die verrücktesten WTF-Augenblicke - Reloaded

ProSiebenStaffel 6Folge 2vom 21.06.2025
Die verrücktesten WTF-Augenblicke - Reloaded

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Darüber staunt die Welt!

Folge 2: Die verrücktesten WTF-Augenblicke - Reloaded

57 Min.Folge vom 21.06.2025Ab 12

"Darüber staunt die Welt" geht mit einem lauten "WTF!" einmal um den Globus. In Australien rettet eine 12-Jährige ihr Meerschweinchen vor einer Schlange, in den USA startet ein Fremdgeh-Experiment mit versteckten Kameras, und in China erschafft ein Internetkünstler unglaubliche optische Täuschungen. Egal, ob durchgeknallte Rich Kids oder lustige Wetterpannen - mit "WTF!" im Gepäck gibt es den maximalen Reisespaß!

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