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Darüber staunt die Welt!

Die durchgeknalltesten DIY-Dullies!

ProSiebenStaffel 6Folge 8vom 02.07.2026
Die durchgeknalltesten DIY-Dullies!

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Darüber staunt die Welt!

Folge 8: Die durchgeknalltesten DIY-Dullies!

51 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Bei "Darüber staunt die Welt" krempeln heute die verrücktesten Bastler ihre Ärmel hoch. Ob dusselige Missgeschicke im Garten, abgedrehte Fails im Hobbykeller oder Make-up-Schlamassel vorm Schminktisch - wo ein DIY-Dulli am Werk ist, sind Pannen vorprogrammiert!

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