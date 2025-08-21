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Darüber staunt die Welt!

Die dümmsten Draufgänger

ProSiebenStaffel 6Folge 5vom 21.08.2025
Die dümmsten Draufgänger

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Darüber staunt die Welt!

Folge 5: Die dümmsten Draufgänger

70 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12

Wenn man auf einem Festival im falschen Zelt aufwacht oder die WG-Mitbewohner die halbe Bude vollsauen, dann ist es wieder Zeit für "Darüber staunt die Welt". Diesmal zeigen die dümmsten Draufgänger, was in ihnen steckt: von Känguru-Attacken in Australien über lustige Prolls in Deutschland bis hin zu rappenden Nonnen in Brasilien - Draufgänger aller Länder, vereinigt euch!

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