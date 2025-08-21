Die dümmsten DraufgängerJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 5: Die dümmsten Draufgänger
70 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
Wenn man auf einem Festival im falschen Zelt aufwacht oder die WG-Mitbewohner die halbe Bude vollsauen, dann ist es wieder Zeit für "Darüber staunt die Welt". Diesmal zeigen die dümmsten Draufgänger, was in ihnen steckt: von Känguru-Attacken in Australien über lustige Prolls in Deutschland bis hin zu rappenden Nonnen in Brasilien - Draufgänger aller Länder, vereinigt euch!
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Darüber staunt die Welt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben