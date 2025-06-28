Darüber staunt die Welt!
Folge 3: Crazy Netz-Clips
64 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 12
"Darüber staunt die Welt" präsentiert die lustigste Pannen-Playlist aus dem Netz. Mit einem Mausklick geht es von Travel-Trotteln in Thailand bis zu Fashion-Fauxpas in den USA. Außerdem surfen wir zwischen Likes und Lachern zu den abgedrehtesten Tutorial-Fails, viralen Kochrezepten und Lifehacks, die wirklich niemand braucht.
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Darüber staunt die Welt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-6: ProSieben & © Season 2-3: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben