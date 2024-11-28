Lückentexte, Puzzleteile und eine singende Vanessa!Jetzt kostenlos streamen
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge vom 28.11.2024: Lückentexte, Puzzleteile und eine singende Vanessa!
90 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 6
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Vanessa Mai und Sasha wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1