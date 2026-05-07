Wie groß ist ein 90-Grad Winkel durch eine Lupe mit zehnfacher Vergrößerung?Jetzt kostenlos streamen
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge vom 07.05.2026: Wie groß ist ein 90-Grad Winkel durch eine Lupe mit zehnfacher Vergrößerung?
91 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Sascha Vollmer und Alec Völkel wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1