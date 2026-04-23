Um Zahnerkrankungen vorzubeugen, empfiehlt sich eine...?Jetzt kostenlos streamen
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge vom 23.04.2026: Um Zahnerkrankungen vorzubeugen, empfiehlt sich eine...?
91 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Anna und Katharina Thalbach wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1