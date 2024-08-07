Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 1: Episode 1
211 Min.Folge vom 07.08.2024Ab 12
Heute wird es für Team Klaas tiefgründig: Lucy Diakovska muss in Schweden mit einem Eisloch frostige Bekanntschaft schließen, während Michi Beck in Kroatien den Boden unter den Füßen verlieren soll. Im Team Joko wird Nikeata Thompson in Mexiko mit einem wahrlich heißen Fall konfrontiert. Axel Stein muss sich erneut in Liechtenstein beweisen und soll dort ebenfalls mit dem Feuer spielen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
