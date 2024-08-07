Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Episode 1

ProSiebenStaffel 4Folge 1vom 07.08.2024
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Folge 1: Episode 1

211 Min.Folge vom 07.08.2024Ab 12

Heute wird es für Team Klaas tiefgründig: Lucy Diakovska muss in Schweden mit einem Eisloch frostige Bekanntschaft schließen, während Michi Beck in Kroatien den Boden unter den Füßen verlieren soll. Im Team Joko wird Nikeata Thompson in Mexiko mit einem wahrlich heißen Fall konfrontiert. Axel Stein muss sich erneut in Liechtenstein beweisen und soll dort ebenfalls mit dem Feuer spielen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
ProSieben
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Alle 7 Staffeln und Folgen