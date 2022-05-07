Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Episode 3

ProSiebenStaffel 4Folge 3vom 07.05.2022
Heute stellen sich Johannes Oerding, Kevin Großkreutz, Collien Ulmen-Fernandes und Riccardo Simonetti in den Teams von Joko und Klaas den neuen weltweit-wahnsinnigen Herausforderungen.

