Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 2: Episode 2
211 Min.Folge vom 11.12.2021Ab 12
Heute stellen sich Internet-König Knossi, Moderatorin Linda Zervakis, Musiker Johannes Strate und Podcaster Tommi Schmitt in den Teams von Joko und Klaas den neuen weltweit-wahnsinnigen Herausforderungen.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben