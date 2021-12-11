Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 2vom 11.12.2021
211 Min.Folge vom 11.12.2021Ab 12

Heute stellen sich Internet-König Knossi, Moderatorin Linda Zervakis, Musiker Johannes Strate und Podcaster Tommi Schmitt in den Teams von Joko und Klaas den neuen weltweit-wahnsinnigen Herausforderungen.

ProSieben
