Das Gefangenenexperiment mit Slavik Junge
Folge 3: Opfer
19 Min.Ab 12
Die ständige Unterdrückung macht den Gefangenen zu schaffen, einige denken sogar darüber nach das Experiment abzubrechen. Wer akzeptiert diese Rolle als Opfer und wer wird sich zur Wehr setzten?
