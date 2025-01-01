Das Gefangenenexperiment mit Slavik Junge
Folge 4: Angst und Schmerz
19 Min.Ab 16
Es herrschen Wut und Misstrauen im Gefängnis. Die Wärter setzten Anweisungen und neue Regeln mit sadistischer Genugtuung um. Ist die Hoffnung der Gefangenen auf eine Besserung der Situation stärker als die Furcht vor weiten Bestrafungen?
