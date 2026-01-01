Das Gefangenenexperiment mit Slavik Junge
Folge 7: Gehorsam
20 Min.Ab 16
In der letzten Folge deckt Slavik mit einem menschenverachtenden Experiment auf wie gefährlich blinder Gehorsam sein kann. Frau Weiß, die Psychologin, die dieses Experiment begleitet ist geschockt von dem Ergebnis.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
