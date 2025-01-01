Das Gefangenenexperiment mit Slavik Junge
Folge 5: Gruppendynamik
22 Min.Ab 16
Die Teilnehmenden des Experiments finden heraus, ob es wirklich einen Alpha geben muss und warum Gruppenzwang so stark ist, dass er selbst die härtesten der Jungs dazu bringt vor der Kamera zu strippen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Gefangenenexperiment mit Slavik Junge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn