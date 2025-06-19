Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Allgemeinwissensquiz

Logisches Denken und viel Wissen wären von Vorteil

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 19.06.2025
Folge 3: Logisches Denken und viel Wissen wären von Vorteil

109 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 6

Wer Fragen von Straßenreporter Fabian Köster richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz" bei Jörg Pilawa im Studio. Wer kann mit einer guten Allgemeinbildung punkten und wer geht am Ende leer aus?

