Das große Allgemeinwissensquiz
Folge 6: Ob die Bremer Stadtmusikanten oder geteilte Meere - das ist Allgemeinwissen
110 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 6
Wer hat die nötige Portion Allgemeinwissen? Straßenreporter Fabian Köster befragt Passant:innen und wer seine Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz" bei Jörg Pilawa im Studio.
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
