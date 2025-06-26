Zwischen Schiffbruch und FreudentanzJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Zwischen Schiffbruch und Freudentanz
108 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 6
Fabian Köster fordert Passant:innen mit und ohne die notwendige Portion Allgemeinwissen heraus. Wer kann alle Fragen richtig beantworten und qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz" bei Jörg Pilawa im Studio? Einige helle Köpfe wachsen über sich selbst hinaus und fordern schließlich sogar den aktuellen Champion heraus. Wer kann sein Wissen clever nutzen und geht als Gewinner:in aus dem Duell?
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1