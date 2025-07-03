Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Allgemeinwissensquiz

Tierisches Allgemeinwissen: Bär und Bulle oder Spatzen in der Hand?

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 03.07.2025
Tierisches Allgemeinwissen: Bär und Bulle oder Spatzen in der Hand?

Tierisches Allgemeinwissen: Bär und Bulle oder Spatzen in der Hand?Jetzt kostenlos streamen

Das große Allgemeinwissensquiz

Folge 5: Tierisches Allgemeinwissen: Bär und Bulle oder Spatzen in der Hand?

111 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 6

Straßenreporter Fabian Köster stellt einige Passant:innen vor große Allgemeinwissensherausforderungen. Aber wer seine Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz" bei Jörg Pilawa im Studio. Wer kann sein Wissen clever nutzen und geht als Gewinner:in aus dem Duell?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das große Allgemeinwissensquiz
SAT.1
Das große Allgemeinwissensquiz

Das große Allgemeinwissensquiz

Alle 2 Staffeln und Folgen