Das große Backen - Die Profis

Auftakt: Wer kreiert den schönsten Zug-Waggon?

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 09.05.2021
107 Min.Folge vom 09.05.2021Ab 6

Zum Auftakt gibt es ein "süßes" Kennenlernen. Hierfür sollen die Teams jeweils 50 handgemachte Miniaturen anfertigen. Die Gebäcke sollen die Persönlichkeit der Teilnehmer widerspiegeln, zudem stellt die Vielzahl an Kreationen die Genauigkeit der Kandidaten auf die Probe. Als zweite Herausforderung wartet eine brandneue Challenge auf die Teams: Erstmalig gestalten die Profis ein gemeinsames Schaustück. Für den gemeinsamen Zug muss jedes Duo einen eigenen Waggon kreieren.

