Finale: Französische Hochzeit mit einem Schaustück aus Nougatine

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 06.06.2021
105 Min.Folge vom 06.06.2021Ab 6

Im Finale dreht sich alles rund um das Thema "Französische Hochzeit". Und wie es der Hochzeitsbrauch verlangt, brauchen die Profis etwas Blaues, etwas Neues, etwas Altes und etwas Geliehenes. Diese vier Elemente werden in Form von 100 Pralinen mit vier verschiedenen Sorten präsentiert. Den krönenden Abschluss des Wettbewerbs um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro bildet ein Hochzeits-Schaustück aus Nougatine. Welches Team behält die Nerven und kann die Jury überzeugen?

SAT.1
