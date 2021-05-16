Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen - Die Profis

Schoko-Matcha-Torte: Gleiche Zutaten - fünf Kreationen

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 16.05.2021
106 Min.Folge vom 16.05.2021Ab 6

In dieser Woche ist Spontaneität gefragt. Die fünf verbliebenen Teams können bei der ersten Herausforderung nichts vorbereiten, sondern bekommen alle die gleichen Zutaten und müssen daraus eine Matcha-Schoko-Torte zaubern. Die zweite Aufgabe bietet echten Show-Charakter. Beim "Live Plating" sollen die Teams vor den Augen der Jury mit den zehn Pâtisserie-Elementen glänzen. Im Zentrum der Herausforderung steht ein weltweit berühmtes Bauwerk.

