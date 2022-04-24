Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen - Die Profis

Schoko-Skulpturen von einem anderen Stern

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 24.04.2022
Schoko-Skulpturen von einem anderen Stern

Schoko-Skulpturen von einem anderen SternJetzt kostenlos streamen

Das große Backen - Die Profis

Folge 1: Schoko-Skulpturen von einem anderen Stern

106 Min.Folge vom 24.04.2022Ab 6

Die Teams backen in der ersten Aufgabe ihre "Signature"-Miniaturen. In den kleinen Köstlichkeiten soll die Persönlichkeit der Profi-Teams verewigt sein. Ob französische Pâtisserie oder Fusionsküche - die Gebäcke sollen die Individualität des jeweiligen Teams ausdrücken. In der zweiten Aufgabe wird von den Profi-Teams ein Schokoladenschaustück mit Zucker-Dekor zum Thema "Tierkreiszeichen" gefordert. Wer wird die Jury mit seinen Kreationen beeindrucken?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen - Die Profis
SAT.1
Das große Backen - Die Profis

Das große Backen - Die Profis

Alle 6 Staffeln und Folgen