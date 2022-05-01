Turbulenter Jahrmarkt mit Zucker-SchaustückenJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Turbulenter Jahrmarkt mit Zucker-Schaustücken
Folge vom 01.05.2022
Diesmal müssen die Profis "Biskuitrouladen-Slices süß und herzhaft" backen - und das ohne Rezept. Neben klassischem Biskuitteig wird mindestens eine stabile, aber aromatische Füllung gewünscht. In Aufgabe 2 wartet ein Highlight auf die Profis: Der "Jahrmarkt"! Es soll ein detailverliebtes, farbenfrohes Schaustück aus Zucker hergestellt werden, das Attraktionen und Aromen eines Jahrmarktbesuchs einfängt. Die Schwierigkeit: Ein Teil des Zuckerschaustücks muss beweglich sein!
