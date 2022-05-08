Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen - Die Profis

Wer baut den schönsten Schokoladen-Baum?

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 08.05.2022
Wer baut den schönsten Schokoladen-Baum?

Wer baut den schönsten Schokoladen-Baum?Jetzt kostenlos streamen

Das große Backen - Die Profis

Folge 3: Wer baut den schönsten Schokoladen-Baum?

105 Min.Folge vom 08.05.2022Ab 6

Bei der ersten Halbfinalprüfung handelt es sich um eine Überraschungs-Challenge: Ohne Rezept soll eine zuckerfreie Torte in sanften Pastell-Tönen kreiert werden. Um unseren Obstgarten zum Wachsen zu bringen, wählt jedes Team in Aufgabe 2 einen Obstbaum aus, der als Schokoladenschaustück umgesetzt wird. Außerdem muss eine integrierte Tortenlandschaft gebacken werden. Doch damit nicht genug: Als essbare Anteile wünscht sich die Jury 20 Obst-Törtchen. Die Zeit dafür: 9 Stunden!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen - Die Profis
SAT.1
Das große Backen - Die Profis

Das große Backen - Die Profis

Alle 6 Staffeln und Folgen