Auf süßer Weltreise

SAT.1Staffel 6Folge 3vom 16.07.2025
115 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 6

Die dritte Folge nimmt die Kandidat:innen mit auf eine kulinarische Weltreise. Jedes Team wählt einen Kontinent und gestaltet dazu ein Schaustück mit regionalem Bezug sowie zehn passende Riegel. In der zweiten Challenge müssen sie mit denselben Zutaten acht identische Törtchen herstellen, die ebenfalls zum gewählten Kontinent passen. Die Kombination aus Optik, Geschmack und Kreativität wird auf einer Weltkarte präsentiert - wer meistert die süße Reise am besten?

SAT.1
