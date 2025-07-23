Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen - Die Profis

Eine Folge voller Überraschungen

SAT.1Staffel 6Folge 4vom 23.07.2025
Eine Folge voller Überraschungen

Eine Folge voller ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen

Das große Backen - Die Profis

Folge 4: Eine Folge voller Überraschungen

117 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 6

In Folge vier geht es um hybride Köstlichkeiten und Zuckerblüten. Die Profis kombinieren zwei klassische Desserts zu einer neuen Kreation, wobei beide Ursprungskomponenten erkennbar bleiben müssen. Bei der Speed-Challenge sind filigrane Zuckerblüten aus Isomalt gefragt. Den Abschluss bildet eine besondere Überraschung: Ein Sternekoch bringt sein Signature-Dessert mit, das die Kandidaten nach Verkostung möglichst originalgetreu und ohne Rezept nachbacken müssen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen - Die Profis
SAT.1
Das große Backen - Die Profis

Das große Backen - Die Profis

Alle 6 Staffeln und Folgen