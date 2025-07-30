Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen - Die Profis

Große Emotionen im Halbfinale

SAT.1Staffel 6Folge 5vom 30.07.2025
Große Emotionen im Halbfinale

Das große Backen - Die Profis

Folge 5: Große Emotionen im Halbfinale

114 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 6

Im emotionalen Halbfinale warten zwei herausfordernde Aufgaben: Zunächst müssen die Profis zehn elegante Tartelettes ohne Rezept kreieren. Dabei bekommen sie Unterstützung von Familienmitgliedern oder engen Freunden, die in den letzten 30 Minuten komplett das Ruder übernehmen. Beim Bau eines essbaren Gruselschlosses aus Kuvertüre und Teig sind Fantasie, Statik und Detailgenauigkeit gefragt. Nebel und Lichteffekte sind hierbei erlaubt. Wer schafft den Sprung ins Finale?

SAT.1
