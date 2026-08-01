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Das große Backen

Freude, Verzweiflung und Verletzungen

SAT.1Staffel 14Folge 4vom 19.08.2026
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Das große Backen

Folge 4: Freude, Verzweiflung und Verletzungen

121 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

Beliebte Desserts werden zu kreativen Torten, täuschend echte Erdbeer-Moussetörtchen verlangen höchste Präzision und fantasievolle Macaron-Landschaften verwandeln das Backzelt in essbare Traumwelten. Geschmack, Technik und Kreativität müssen perfekt zusammenspielen, um die Jury zu überzeugen.

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