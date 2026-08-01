Jahrmarkt-Stimmung im BackzeltJetzt ohne Werbung streamen
Das große Backen
Folge 5: Jahrmarkt-Stimmung im Backzelt
118 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Jahrmarkt-Feeling im Backzelt: Die Hobbybäcker kreieren Gebäck mit typischen Kirmes-Aromen, stellen herzhaftes Handbrot her und gestalten ein aufwendiges Torten-Puzzle aus neun Einzelteilen. Zwischen Zuckerwatte, Hefeteig und Präzisionsarbeit entscheidet sich, wer weiter um den Goldenen Cupcake kämpfen darf.
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen