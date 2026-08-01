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Das große Backen

Jahrmarkt-Stimmung im Backzelt

SAT.1Staffel 14Folge 5vom 26.08.2026
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Das große Backen

Folge 5: Jahrmarkt-Stimmung im Backzelt

118 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6

Jahrmarkt-Feeling im Backzelt: Die Hobbybäcker kreieren Gebäck mit typischen Kirmes-Aromen, stellen herzhaftes Handbrot her und gestalten ein aufwendiges Torten-Puzzle aus neun Einzelteilen. Zwischen Zuckerwatte, Hefeteig und Präzisionsarbeit entscheidet sich, wer weiter um den Goldenen Cupcake kämpfen darf.

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