Das große Backen beginnt wiederJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 1: Das große Backen beginnt wieder
101 Min.Folge vom 10.09.2017Ab 6
Für die zehn Kandidaten wird es ernst: Zum Einstieg in den Wettbewerb wünschen sich die Juroren von jedem das persönliche Lieblingsrezept. Ob süß oder salzig - der Geschmack und die Geschichte hinter dem Gebäck müssen überzeugen. Anschließend gilt es, Christian Hümbs drei perfekte Franzbrötchen zu präsentieren. Zum Abschluss stellen die Hobby-Bäcker ihre gebackene Visitenkarte in Form einer Motivtorte her.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen