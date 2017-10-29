Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Macaron-Torte? Das wird nichts!

SAT.1Staffel 5Folge 7vom 29.10.2017
Macaron-Torte? Das wird nichts!

Macaron-Torte? Das wird nichts!Jetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 7: Macaron-Torte? Das wird nichts!

45 Min.Folge vom 29.10.2017Ab 6

Macarons sind für jeden Bäcker eine Herausforderung: Stimmt das Verhältnis von Puderzucker, Eiweiß und Mandelmehl nicht, lassen sich keine stabilen Kekshälften herstellen. Unsere Hobbybäcker müssen nicht nur perfekte Macarons backen, sondern aus ihnen eine Torte bauen. Auch beim Mirror Glaze Cake ist Geschick gefragt, denn das Mirror Glaze glänzt nur, wenn die Masse perfekt temperiert wurde.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen