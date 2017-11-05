Das große Backen
Für die Hobby-Bäcker geht es heute um alles: Wer überzeugt die Jury und entscheidet "Das große Backen" für sich? Der Weg zum Sieg ist knifflig, denn als erstes gilt es, ein perfektes Soufflé zu servieren. Anschließend wünscht sich Betty von den Kandidaten eine winterliche Pavlova mit perfektem Baiser. Den krönenden Abschluss bildet eine dreistöckige Hochzeitstorte, die mit drei verschiedenen Cremefüllungen und einer kunstvollen Verzierung überzeugen soll.
