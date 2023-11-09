Das große Büßen beginnt! Jetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 1: Das große Büßen beginnt!
111 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12
Wer bereut seine Vergangenheit? In der zweiten Staffel "Das große Promi-Büßen" schickt Beichtmutter Olivia Jones wieder prominente Sünderinnen und Sünder zum Büßen. Zwölf Promis stellen sich ihren öffentlich begangenen Missetaten. Engel links, Teufel rechts - wer zeigt wahre Reue und wer hält Olivia Jones' Worten uneinsichtig stand?
