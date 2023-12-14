Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promi-Büßen

Alles oder nichts

ProSieben Staffel 2 Folge 6 vom 14.12.2023
Alles oder nichts

Alles oder nichtsJetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 6: Alles oder nichts

96 Min. Folge vom 14.12.2023 Ab 12

Für die büßenden Promis geht es um alles, denn der Einzug ins Finale steht kurz bevor. Wer kann seine letzten Reserven aktivieren und wer scheitert vor dem Ziel? Außerdem müssen sich Gloria und Eric in der "Runde der Schande" ihrem Fehlverhalten stellen.

Das große Promi-Büßen
ProSieben
Das große Promi-Büßen

Das große Promi-Büßen

