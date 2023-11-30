Die Nerven liegen blankJetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 4: Die Nerven liegen blank
99 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12
Halbzeit im Büßer-Camp und die Promis kommen an ihre Grenzen. Nicht nur der Essensentzug macht einigen Stars zu schaffen, sondern auch die neuen Streitigkeiten innerhalb der Gruppe. Und wie werden Jürgen und Emmy auf ihre Runde der Schande reagieren?
