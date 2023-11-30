Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promi-Büßen

Die Nerven liegen blank

ProSieben Staffel 2 Folge 4 vom 30.11.2023
Die Nerven liegen blank

Folge 4: Die Nerven liegen blank

99 Min. Folge vom 30.11.2023 Ab 12

Halbzeit im Büßer-Camp und die Promis kommen an ihre Grenzen. Nicht nur der Essensentzug macht einigen Stars zu schaffen, sondern auch die neuen Streitigkeiten innerhalb der Gruppe. Und wie werden Jürgen und Emmy auf ihre Runde der Schande reagieren?

