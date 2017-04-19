Bereit für neue BackabenteuerJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 2: Bereit für neue Backabenteuer
115 Min.Folge vom 19.04.2017Ab 6
Die verbliebenen Promis müssen beweisen, dass sie es auch deftig können: Eine herzhafte Quiche soll kreiert werden! In der technischen Prüfung gilt es, einen Battenberg-Kuchen zu zaubern - und zwar mit einem exakten Karomuster, das beim Anschnitt sichtbar wird. Zum Abschluss wird es pompös, denn die Kandidaten stehen vor der Herausforderung, eine imposante Schoko-Torte mit zwei verschiedenen Füllungen herzustellen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen