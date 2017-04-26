Die Reihen lichten sich Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 3: Die Reihen lichten sich
116 Min.Folge vom 26.04.2017
Die verbliebenen Promis stehen heute vor einigen Herausforderungen: Als erstes müssen sie einen Naked Cake backen, der mit zwei Cremes gefüllt und mit frischen Früchten dekoriert sein soll. Dann erwartet Christian Hümbs drei perfekt zubereitete Brezen von den Kandidaten. Den krönenden Abschluss bildet eine zweistöckige Topsy-Turvy-Torte mit zwei unterschiedlichen Füllungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen