Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promibacken

Die Reihen lichten sich

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 26.04.2017
Die Reihen lichten sich

Die Reihen lichten sich Jetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 3: Die Reihen lichten sich

116 Min.Folge vom 26.04.2017

Die verbliebenen Promis stehen heute vor einigen Herausforderungen: Als erstes müssen sie einen Naked Cake backen, der mit zwei Cremes gefüllt und mit frischen Früchten dekoriert sein soll. Dann erwartet Christian Hümbs drei perfekt zubereitete Brezen von den Kandidaten. Den krönenden Abschluss bildet eine zweistöckige Topsy-Turvy-Torte mit zwei unterschiedlichen Füllungen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promibacken
SAT.1
Das große Promibacken

Das große Promibacken

Alle 9 Staffeln und Folgen