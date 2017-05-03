Das große Promibacken
Folge 4: Das fulminante Finale
117 Min.Folge vom 03.05.2017Ab 6
Vier Promi-Bäcker sind noch übrig - und nur einer kann gewinnen! Der Weg zum Sieg führt über drei knifflige Aufgaben: Zunächst sollen die Kandidaten Klassiker wie Käsekuchen oder Schwarzwälder Kirsch in einem neuen Look präsentieren. Anschließend gilt es, drei perfekte Donuts mit verschiedenen Frostings herzustellen. Als krönender Abschluss wartet auf die Finalisten eine imposante Motto-Torte zum Thema Show, die mindestens 25 Zentimeter Höhe erreichen muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen