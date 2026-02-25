Das große Promibacken
Folge 3: Musik in der Backstube
122 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 6
Die Promis gestalten Focaccia mit herzhaftem Belag und servieren dazu einen passenden Dip. Weiter geht es mit einem süßen Klassiker: Cheesecake-Törtchen mit Knusper-Boden, Frischkäse-Mousse und Frucht-Gel. Christian wünscht sich dazu ein Florentiner-Dekor. Zum Abschluss wird es musikalisch: Im "Süßen Solo" gestalten die Promis eine 3D- oder Motivtorte zu ihrem Lieblingssong, dessen Titel die Jury erraten soll - unterstützt werden sie dabei von Ross Antony.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
