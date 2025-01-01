Das Internat
Folge 10: Folge 10
15 Min.Ab 12
Die Lage um Linus spitzt sich immer weiter zu, nur Sebastian scheint er noch vertrauen zu können! Auf was für Leute hat er sich da eingelassen? Und ist Nikita wirklich ehrlich zu Toni oder hat sie ein großes Geheimnis vor ihm und ist Lennys Entscheidung wirklich die richtige?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios