Das Internat
Folge 3
16 Min.Ab 6
Ella ist beim Durchsuchen von Kats Handy auf eine unbekannte Nummer gestoßen, von der Kat seit Monaten mit Nachrichten zugetextet wird. Als Kat von Ben aufgehalten und zur Rede gestellt wird, beichtet Kat ihm ein großes Geheimnis. Ben kann es nicht glauben, was Kat ihm da gerade erzählt hat.
Das Internat
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
