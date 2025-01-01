Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 8

JoynStaffel 4Folge 8
Folge 8

Folge 8Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 8: Folge 8

15 Min.Ab 12

Die Schüler vom F.LY. haben heute einen ganz besonderen Tag im Ökozentrum vor sich, denn heute bekommen sie ein paar Einblicke in die Arbeitswelt und damit auch in die unterschiedlichsten Berufe. Die ein oder andere Vorstellung ist auf jeden Fall sehr speziell und besonders. Für Ella und Zoe aber entscheidend, was ihre Karrierepläne betrifft.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen