Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 15

JoynStaffel 4Folge 15
Folge 15

Folge 15Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 15: Folge 15

15 Min.Ab 6

Durch den Bombenfund auf dem Parkplatz des F.LY. steht der Abiball auf der Kippe, doch Tassilo hat eine gute Idee wie er doch noch stattfinden kann. Nach einem wunderschönen Abend bekommt Frau Meyer-Stäblein einen schockierenden Anruf von Ritchy!!!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen