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Das Unerklärliche mit William Shatner

Die Suche nach Atlantis

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 09.08.2026
Die Suche nach Atlantis

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 2: Die Suche nach Atlantis

41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Laut Plato war Atlantis einst eine blühende Hochkultur, bevor eine Katastrophe alles zerstörte und Atlantis von der Bildfläche verschwand. Forscher gehen seit Jahren der Frage nach, ob es die versunkene Stadt wirklich gegeben hat und wie sie zu finden sei.

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