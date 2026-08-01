Die Suche nach AtlantisJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 2: Die Suche nach Atlantis
41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Laut Plato war Atlantis einst eine blühende Hochkultur, bevor eine Katastrophe alles zerstörte und Atlantis von der Bildfläche verschwand. Forscher gehen seit Jahren der Frage nach, ob es die versunkene Stadt wirklich gegeben hat und wie sie zu finden sei.
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy