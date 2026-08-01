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Das Unerklärliche mit William Shatner

Die Wahrheit über Bigfoot

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 09.08.2026
Die Wahrheit über Bigfoot

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 4: Die Wahrheit über Bigfoot

41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Seit Jahrhunderten berichten Legenden und auch Augenzeugen von einer riesigen haarigen Kreatur, die in aufrechtem Gang die Wälder durchstreunt. Die Wissenschaft hat keine Belege für die Existenz eines solchen Wesens, doch wie erklären sich die gigantischen Fußabdrücke, die dokumentiert wurden?

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