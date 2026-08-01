Außergewöhnliche IngenieurskunstJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 3: Außergewöhnliche Ingenieurskunst
41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Der Mensch strebt danach, Strukturen zu erbauen, die er mit Bedeutung füllen kann. Sei es ein Haus zum eigenen Schutz oder ein Denkmal für die Götter. Von Stonehenge über den Notre Dame bis zu den höchsten Wolkenkratzern - in dieser Folge steht die außergewöhnliche Ingenieurskunst im Mittelpunkt.
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy