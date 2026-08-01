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Das Unerklärliche mit William Shatner

Außergewöhnliche Ingenieurskunst

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 09.08.2026
Außergewöhnliche Ingenieurskunst

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 3: Außergewöhnliche Ingenieurskunst

41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Der Mensch strebt danach, Strukturen zu erbauen, die er mit Bedeutung füllen kann. Sei es ein Haus zum eigenen Schutz oder ein Denkmal für die Götter. Von Stonehenge über den Notre Dame bis zu den höchsten Wolkenkratzern - in dieser Folge steht die außergewöhnliche Ingenieurskunst im Mittelpunkt.

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