Die Geheimnisse des MondesJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 8: Die Geheimnisse des Mondes
41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Experten untersuchen heute die Geheimnisse des Mondes und enthüllen seinen unverzichtbaren Einfluss auf Mensch und Natur. Ohne den Mond wäre Leben auf der Erde nicht möglich ...
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy